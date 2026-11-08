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Iğdır'da kokain operasyonunda 1,60 gram kokain ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Iğdır'da kokain operasyonunda 1,60 gram kokain ele geçirildi, şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da kokain operasyonunda 1,60 gram kokain ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Iğdır'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 1,60 gram kokain, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin uyuşturucu suçları ve aile içi şiddet suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.

Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1,60 gram kokain, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptığı tespit edilen A.T. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu suçları ve aile içi şiddet suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1,60 gram olan kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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