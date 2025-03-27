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Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü

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Iğdır'da klima tamiri yapmak için 5. kata çıkan bir kişi dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Iğdır'da klima montajı yapan bir kişi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan Bülent Dilmen, (61) binanın terasına çıkarak klimayı tamir etmeye çalıştı. O esnada dengesini kaybeden Dilmen 5 katlı binanın terasından yere düştü.

Iğdır'da klima montajı yapan kişi 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bir çocuk babası Dilmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Dilmen'in 2015-2017 yılları vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi.

Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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