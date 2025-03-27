Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü

Iğdır'da klima montajı yapan bir kişi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan Bülent Dilmen, (61) binanın terasına çıkarak klimayı tamir etmeye çalıştı. O esnada dengesini kaybeden Dilmen 5 katlı binanın terasından yere düştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bir çocuk babası Dilmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Dilmen'in 2015-2017 yılları vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi.