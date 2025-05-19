Iğdır'da Kız Öğrenci Yurdu'nda Yangın: Öğrenciler İsyan Etti

Iğdır'da Kız Öğrenci Yurdu'nda Yangın: Öğrenciler İsyan Etti
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Iğdır'daki GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, bakım çalışmaları sırasında kaynak işlemi sonucu meydana geldi. Öğrenciler, yurt görevlilerinin alarm ve yangın tüpü olmaması nedeniyle duruma isyan etti. Yangın itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Iğdır'da GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Yurtta kalan öğrenciler ise duruma isyan etti.

Iğdır merkez İrfan Caddesi'ndeki GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında bakım-onarım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işleminden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, görevlilerin uyarısıyla öğrenciler yurdu boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullandığı 3 TOMA, şehirdeki beton firmalarının kullandığı beton döküm araçları ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi ile söndürüldü.

Soğutma çalışması yapıldığı sırada olay yerine gelen Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin'e öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler yurtta alarm ve yangın tüpünün olmadığını, kendilerini yurttaki görevlilerin sesli olarak uyardığını ifade ettiler. Bazı öğrenciler sinir krizi geçirirken, İl Müdürü Şahin duruma tepki gösteren öğrencileri azarladı.

Iğdır Valiliği, yangınla ilgili idari soruşturma başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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