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Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti

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Iğdır'da, bir kadın balkona çıkarak elindeki silahla rastgele ateş edip dans etmeye başladı. Durumu görenlerin polise haber vermesiyle kadının silahına el konuldu. İsmi belirtilmeyen kadın karakola götürülürken elindeki silahın boş olduğu bilgisi verildi.

Iğdır'daki Vali Yolu mevkisinde meydana gelen olayda genç bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştı. Olayı gören komşular, polise haber verdi. Polislerin müdahalesiyle kadının elindeki silah alınırken o anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti

Civardaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Balkonda şarkılar söyleyip oynayan genç kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi. Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı.

Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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