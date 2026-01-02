Iğdır'da belgesiz avlanan şahsa idari yaptırım uygulandı

Iğdır'da Doğa Koruma ve Kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, belgesiz ve kaçak avlandığı tespit edilen bir kişiye idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'da ekipler tarafından sürdürülen saha denetimleri sırasında belgesiz avlandığı tespit edilen bir şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Vatandaşların avlanma faaliyetlerinde ilgili mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatılırken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. - IĞDIR