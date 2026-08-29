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Iğdır'da Jandarma Personeline Rütbe Takdim Töreni

Iğdır'da Jandarma Personeline Rütbe Takdim Töreni
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Iğdır’da düzenlenen törende, üst rütbeye terfi eden Jandarma personelinin yeni rütbeleri takdim edildi.

Iğdır'da düzenlenen törende, üst rütbeye terfi eden Jandarma personelinin yeni rütbeleri takdim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında, rütbe terfi eden personel için tören düzenlendi. Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile il protokolü ve Jandarma personeli katıldı.

Törende, üst rütbeye terfi eden Jandarma personeline yeni rütbeleri, Vali M. Fırat Taşolar ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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