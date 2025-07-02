Iğdır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Iğdır'da müteahhitlik faaliyeti yürüten ve topraktan satış yöntemiyle daire satışı yaptığı belirlenen bazı şahısların, bu daireleri daha sonra başka kişilere devrederek çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen 6 şüpheliden 5'i Iğdır'da, 1'i ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR