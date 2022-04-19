İftar vakti cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Önceki akşam iftar saatinde Fatih Eminönü Altgeçidi Çarşısında edinilen bilgiye göre altgeçitte esnaflık yapan İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla iftar yapmak için masaya oturdu. İlhan Çetinkaya'nın iftar yaptığı esnada dükkana iki yabancı uyruklu turist girdi. Etraflarına dikkatlice baktıktan sonra dükkana giren yabancı uyruklu hırsızlar içeride bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

KAMERADAN GÖRDÜLER

Dükkana girdiğinde cep telefonunun olmadığını fark eden İlhan Çetinkaya durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek turistleri yakalama çalışması başlattı.

"TELEFONU CEBİNE KOYUP ÖNÜMÜZDEN GEÇİP GİDİYOR"

Olayda cep telefonu çalınarak mağdur olan İlhan Çetinkaya, "O an telefonumu ben buraya şarja bırakmıştım. Tam şuraya arkadaşlarla tam şu ilerde iftar açıyorduk. İftar açtığınızda iki şahıs geliyor buraya önce ayakkabılara bakmışlık yapıyor. Kabloyu takip ediyor orada telefon olduğunu görüyor. Önde giren arkasından girene işaret ediyor. Burada telefon var diye. O telefonu alıyor, kamera kayıtlarına bakarak öyle gördük. O da geliyor orada iftar açtığımızı görüyor. O da bir bakıyor oraya şarjı indirip telefonu cebine koyup önümüzden geçip gidiyor" dedi.

"CANIMIZI YAKTI"

Başına gelen olayın bir başkasının başına gelmesini istemeyen İlhan Çetinkaya, "Yok tabii emniyette şikayetçi olduk. Emniyete gider gitmez zaten kamera kayıtlarını görünce, polis bunu buralarda gördüm, dedi. Sirkeci tarafında görmüş. Polis, bunların hırsız olduğunu biliyorum, dedi. Emniyete şikayetimizde bulunduk valla artık bilmiyorum sonu ne olacak. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın buna kesinlikle bakılsın yani, bunun kamerada yüzü net belli oluyor. Yüzde yüz buralarda bir yerdedir.Burada bizim canımızı yaktı. Başkasının canını yakmasın. Yani ne gerekiyorsa yapsın emniyet onu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

İşyeri sahibi İlhan Çetinkaya'nın iftar yaptığı esnada dükkana iki yabancı uyruklu turist giriyor. Etraflarına dikkatlice baktıktan sonra dükkana giren yabancı uyruklu hırsızlar içeride bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karışıyor.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.