İftar telaşı kaza getirdi: 3 yaralı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da iftar vaktine dakikalar kala iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanstaki bayan sağlık görevlisi, korktuğu için ağlayan yaralı çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza, iftar vaktine dakikalar kala Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. İftara yetişmek isteyen Ramazan G.'nin kullandığı 63 ZC 744 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AKK 493 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Bayan sağlık görevlisi sakinleştirmeye çalıştı

Olay yerine giden ambulanstaki bayan sağlık görevlisi korktuğu için ağlayan yaralı çocuğu kucağına alarak ambulansa götürerek sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa