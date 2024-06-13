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İETT şoförü "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk etti

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İstanbul Beykoz'da bir İETT şoförünün "Psikolojim bozuldu" diyerek aracı terk edip gittiği ve yolculara da hakaret ettiği öne sürüldü. Otobüsteki yolcular o anları kaydederken şoförün otobüsten uzaklaşması da görüntülerde yer aldı. Olay sonrası şaşıran yolcuların konuşmaları arasında "Atın İmamoğlu'na" ifadesi dikkat çekti.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir İETT otobüsü şoförünün yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre "Psikolojim bozuldu" diyen şoför, yolculara hakaret ederek araçtan indi. Şaşıran yolcularsa o anları kaydetti.

"ATIN İMAMOĞLU'NA"

Beykoz Göksu Evleri durağında yaşanan olayda İETT yolcuları, karşılaştıkları olayla hem gitmek istedikleri yere zamanında ulaşamadı hem de şaşkınlığa uğradı.

İddialara göre "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk eden şoför, yolculara hakaret edip araçtan uzaklaştı. Yolcular, olayı kaydederken bir yolcunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Atın İmamoğlu"na sözü de duyuldu.

ŞOFÖR ARDINA BİLE BAKMADI

Çekilen görüntülerde İETT şoförü olduğu öne sürülen kişinin ardına bile bakmadan yürümesi ve otobüsün içindeki yolcuların tepkisi yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İmamoğlu İstanbul Beykoz İETT 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Cevdet Taşkın:

ya olamaz mı onay vermiyor um ama şoförün psikoloji si bozulmuş olabilir devam edipte kaza yapması daha mı iyi şoför robot değil

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Onder null:

senin bu cenene psikolojimi dayanır maşallah ?? 5 metre

6
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emin gormecikli:

kimbilir ne derdi vardır

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0
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