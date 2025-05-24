İETT Otobüslerinde Çocuklar Tehlikede: İki Gün Üst Üste Kaza

İETT Otobüslerinde Çocuklar Tehlikede: İki Gün Üst Üste Kaza
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İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle iki gün üst üste çocuklar tehlikeye girdi. Bebek arabasıyla inen bir anne ve çocuğu, otobüsün kapısında sıkıştı ve bir çocuk yere düştü.

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü sürücülerinin dikkatsizliği ve aceleciliği nedeniyle 2 gün üst üste facia yaşandı. Bebek arabasındaki 2 çocuktan birisi, annesi eşliğinde otobüsten inerken, kapıya sıkıştı. Bugün ise bir çocuk, arabasından yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü, sürücüsünün aceleci davranışı nedeniyle, annesi aşağı indirirken kapıya sıkışan bebek arabasının içindeki bebek aşağıya düştü.

Yaşanan olay üzerine anne neye uğradığını şaşırırken şoför durmadan yoluna devam etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Benzer olay dün de yaşandı

Aynı durakta bir benzer olayın dün de yaşanması şaşırttı. Yine aynı durakta otobüsten bebek arabasıyla inen kadın, şoförün hızlı davranışı nedeniyle kapıya sıkıştı. Yaşanan iki olayda çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin ilkinde bebeğin otobüsten inerken arabasından düşmesi yer alırken diğer görüntü de ise yine bebek arabasının kapıya sıkışması yer aldı.

Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan ise yaşananları anlatarak, "Dünde bugünde aynı şekilde İETT durağında şoförün dikkatsizliğinden dolayı çocuklu kadınlar inerken çocukların düşmesine ve sıkışmasına neden oldu. Bugün çocuk yere düştü şoför durmadan gitti. Benzer şeyler yaşanıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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