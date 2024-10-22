İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"İLK RESMİ İHBAR SAAT 20.43'TE"

Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Narin'in Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranmak suretiyle yapıldığı belirtilerek, bunun üzerine "kayıp çocuk vakası" olarak Narin Güran'ın bulunması için uzman kolluk kuvvetlerince Tavşantepe Mahallesi ve civarında yoğun bir biçimde arama faaliyeti gerçekleştirildiği anımsatıldı.

TELEFONLARINI KAPATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu cinayette henüz kimse vahşeti ve detaylarını itiraf etmedi. Ancak elde edilen HTS kayıtları ve deliller amca Salim Güran, anne ve ağabey üzerinde yoğunlaşıyor. Narin'in kaybolduğu öğle saatlerinden, öldürüldüğü tespit edilen saatlere kadar aile üyelerinin HTS kayıtlarına göre telefonlarını kapattığı ortaya çıktı. Daha sonra telefonların açıldığı ve tüm kayıtların silindiği öğrenildi.

NARİN'İN ÖLÜMÜ SONRASI HAYAT KADININA MESAJ ATMIŞ

Amca Salim Güran'ın saat 14.52'de ikametinden çıktığı, saat 16.10'a kadar da Narinlerin evinin çevresinde olduğu belirtildi. Telefonundaki tüm verileri, arama ve mesaj kayıtlarını silen amca Güran, ifadesinde bu durumu "Hayat kadınlarıyla görüşüyordum" diyerek açıklamıştı. HTS kayıtlarına göre amcanın Narin'in öldürülmesi ve cansız bedenini dereye gömülmesinin ardından kendini aklamak için bir hayat kadınına mesaj gönderdiği belirlendi.

"MESAJ SİLİNMEDEN TELEFONDA DURUYORDU"

İddianamede, konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Salim Güran'ın ses kayıt içeriklerinde jandarma personeline haber verirken köyde çingenelerin eski bir kırmızı araba gördüklerine dair beyanlarda bulunarak ve Çarıklı Mahallesi'nde Nevzat Bahtiyar'ın akrabalarının evlerinde arama yapılmasını sağlayarak ilk günden itibaren olası bir olumsuz durumda eylemden sadece Nevzat Bahtiyar'ı sorumlu tutabilmek için bir organizasyon içerisinde olduğu, zira Nevzat Bahtiyar'ın cesedi bıraktığı aracın eski model kırmızı renkli bir araç olmasının bu hususu açıkça ortaya koyduğu, şüphelinin telefonunda yapılan teknik incelemede cihazda yer alan kayıt programındaki olay gününe ilişkin kendince önemli gördüğü kayıtları silmesi, WhatsApp kayıtlarını silmesi hususlarını izah edemediği, alınan son savunmasında hayat kadınlarıyla görüştüğü yönündeki beyanının kayıt silme eylemine karşı geliştirilmiş bir savunma niteliği taşıdığı, bu durumu doğrulamak için de olay günü Narin'in cansız bedeninin gömülmesinden sonra hayat kadını olduğu değerlendirilen bir kişiye mesaj gönderdiği ve bu mesajın silinmeden telefonda bulunmasının da bu durumu kuvvetle ortaya koyduğu belirlenmiştir.