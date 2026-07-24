Haberler

Sakarya'da 15 Milyon Liralık Zimmet Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da yürütülen zimmet soruşturmasında, 4. İcra Müdürlüğü müdür yardımcısı ile bir şoför ve oğlu gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre zimmete geçirilen paranın yaklaşık 15 milyon lira olduğu iddia ediliyor.

Sakarya'da yürütülen zimmet soruşturması çerçevesinde, 4. İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak görev yapan kişi ile oğlu gece saatlerinde gözaltına alındı. İlk değerlendirmelere göre zimmete geçirildiği iddia edilen paranın yaklaşık 15 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Dün gece saatlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, Sakarya 4. İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı M.E. ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak görev yaptığı öğrenilen F.A. ve oğlu Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çerçevesinde ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 15 milyon liralık zimmet iddiası üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor