Sakarya'da 15 Milyon Liralık Zimmet Operasyonu

Sakarya'da yürütülen zimmet soruşturması çerçevesinde, 4. İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak görev yapan kişi ile oğlu gece saatlerinde gözaltına alındı. İlk değerlendirmelere göre zimmete geçirildiği iddia edilen paranın yaklaşık 15 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Dün gece saatlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, Sakarya 4. İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı M.E. ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak görev yaptığı öğrenilen F.A. ve oğlu Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çerçevesinde ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 15 milyon liralık zimmet iddiası üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı