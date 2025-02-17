İçki teklif ettiği evsizlere kurşun yağdırdı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Mongaguá kentinde korkunç bir olay yaşandı. Bir saldırgan, içki teklif ettiği evsiz gruba ateş açtı.

Pazartesi günü gerçekleşen olayda, şüpheli üç erkek ve bir kadından oluşan evsiz gruba plaj yakınındaki bir dükkanın önünde içki almayı teklif etti. Grupla tartışmaya giren şüpheli, önce bölgeden ayrıldı, ardından silahla geri döndü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın yerde oturan kurbanlardan birine silah doğrulttuğu ve tekme atmaya çalıştığı görülüyor. Saldırgan, kaçmaya başlayan adama ateş etti. Daha sonra kamera görüş alanı dışındaki başka birine ateş açtığı görülen saldırgan, ayağa kalkıp kaçan bir kişiye daha ateş etti. Son olarak yerde oturan birine doğru ateş açtıktan sonra silahı beline koyup uzaklaştı.

CNN Brasil'in haberine göre, erkek kurbanlardan biri karın ve sol kolundan, diğeri göğüs ve sol kolundan yaralandı. Kadın kurban ise sol bacağından vuruldu.

Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı, şüphelinin kimliğinin belirlendiğini ve tutuklanması için mahkeme kararı beklendiğini açıkladı. Mongaguá Sivil Polis Merkezi olayı cinayet girişimi olarak soruşturuyor.

Sivil Polis şefi Luiz Pereira, "Bu şekilde davranan birini toplumdan uzaklaştırmaktan başka çare yok" dedi. Yaralanan kadın ise TV kanalına verdiği demeçte saldırganı tanımadığını belirterek, "Aniden silahla gelip herkese ateş etti. Onu daha önce hiç görmemiştim" diye konuştu.