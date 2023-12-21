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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak...

21 Aralık 2023 08:22 Güncelleme: 08:24 Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-40" Operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi"