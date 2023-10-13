İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç...
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi"
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa