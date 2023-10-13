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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç...

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3. Sayfa Haberleri

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi"

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Tekirdağ Operasyon 3. Sayfa Haberler

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