İçişleri Bakanı Yerlikaya, Leman Dergisi'nin Grafikeri ve Yazı İşleri Müdürünü Gözaltına Aldı

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Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimizi karikatürize etmesine tepki olarak, derginin grafikerinin ve yazı işleri müdürünün gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman Dergisi'nin grafikerinin ve yazı işleri müdürünün gözaltına alındığını açıkladı.

Leman Dergisi'nin, Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesinin ardından derginin grafikeri C.O. ve yazı işleri müdürü Z.A yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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