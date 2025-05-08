Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

İmamoğlu'na erişim engeli getirilmesi dev platformu harekete geçirdi
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok özel bir istekte bulundu

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahıslar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ortak operasyonuyla Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

BU KABİNE DÖNEMİMİZDE;

16'sı TERÖR,

80' i ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ,

68'i UYUŞTURUCU TİCARETİ,

169'u ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN olmak üzere;

TOPLAM: 333 KIRMIZI BÜLTENLE aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

hakettikleri cezaları alacaklar mı peki.?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Üner:

Önemli olan yakalanmaları değil ceza almaları. Ceza alacaklar mı?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

ülke, yabancı uyuşturucu baronlarının, çetelerin cirit attığı yer olmuş, başka ülkede 2 tane aranan vatandaşı yaptık diye böbürleniyorlar :)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

asıl mesele yakalandıktan sonra cezalandırmalarda. hapis yatırıp bakılıyor. bu kanunların değiştirilmesi lazım. cezaevindekileri maden ocaklarında çalıştır bir işe yarasınlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufo:

İranlı soytarı zarraptan rüşvet alanlarıda yakala bakalım ne oluyor sonra soyluya 20 c .başkan yardımcısına 50 milyon rüşvet verdik diyorlar hadi yakala birlikte ders çalışan lise çocuklarını takip edip yakalamayı birşey zannetme

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısxgygrxszb:

yakalansa ne olcak gül gibi bakıyorlar çezaevinde şererfsizler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.