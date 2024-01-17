İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin sakladığı silahlar yok edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü mensubu teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla kullandığı mağara ve sığınaklarda bulunan silah, mühimmat ve patlayıcıların imha edildiğini açıkladı. 'Kahramanlar-44' operasyonlarına 72 tim ve 981 jandarma personeli katıldı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla 'Kahramanlar-44' operasyonları gerçekleştirildi."