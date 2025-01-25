İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çöken Binadan Kurtarılanları Hastanede Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanında arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz; şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa