İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çöken Binadan Kurtarılanları Hastanede Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanında arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz; şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik." - ANKARA