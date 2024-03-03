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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇEMBER-13" Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇEMBER-13" Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında 3 bin 730 şahsın 0-5 yıldır,17 şahsın 5-10 yıldır ve 18 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu belirtti. Yerlikaya paylaşımının devamında hırsızlıktan 588, dolandırıcılıktan 282, yağmadan 119, adam öldürmekten 38 cinsel suçlardan 37, narkotik suçlardan 678, terörden 40, kaçakçılık ve organizeden 396 olmak üzere toplam 3 bin 765 şahsın operasyonlar sonucu adalete teslim edildiğini kaydetti.

Yerlikaya paylaşımının devamında "İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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