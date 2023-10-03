Terör örgütüne yönelik ülke genelinde Kahramanlar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

67 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda çok sayıda kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan Kahramanlar operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." dedi.

"10 BİNDEN FAZLA KAHRAMAN VATAN EVLADI KATILDI"

Bakan'ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 3 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara; JÖH, J. Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13.440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.