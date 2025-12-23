Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir iş jetiyle radar bağlantısı kesildi. Kalkıştan hemen sonra uçakla iletişimin koptuğu öğrenilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın olduğunu söyledi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

"UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ VARDI"

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."