Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama

Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma skandalına ilişkin yaptığı açıklama, çok sayıda şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir." dedi.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte diploma skandalı ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, tespit edilen sahte diploma sayısını da açıkladı.

SAHTE DİPLOMA SKANDALINDA 37 TUTUKLAMA

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37'si tutuklanmış, 150'sine adli kontrol kararı verilmiştir.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak; 1. dalga operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu, bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; 7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

2. dalga operasyonda Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme, Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır.

"57 ADET SAHTE DİPLOMA TESPİT EDİLDİ"

Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama

Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu Ardahan'da vatandaştan olay sözler

Günlerdir felaketi yaşayan ilimizde vatandaştan olay iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (30)

Haber YorumlarıSemih Serinkan:

çobansız köyde böyle şeyler normal memleketi yönetenlerinde diploması şaibeli gayet normaldir

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaslan:

TCK 299 Cumhurbaşkanına alenen hakaret eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

yanıt25
yanıt99
Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

mal maslan :)

yanıt15
yanıt3
Haber YorumlarıAntiCHP:

Semih, muhtemelen malsın sen. Hırsız İmamın oğlu ile karıştırdın herhalde

yanıt6
yanıt26
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Eko da yeniden okusun..

yanıt5
yanıt14
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Maslan..adam Cumhurbaşkanı demiyo...Kastettiği belki bir bakan belki milletvekilinin biri..onlarda devlet yönetiyor

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Ülkeyi yönetenler çoban değil, vatandaşta koyun sürüsü değil ama sizler milletin huzurunu kaçırmak isteyen kurt sürüsüsünüz, paranızı kimin ödediği de çok belli

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Acar:

Eminim bu olayda da hiçbir Akp ya da Mhp hatta Dem üyesi bir kişi çıkmaz. Onlar pamuk gibi temizdir. Söylentiler cumhur ittifakını karalamak içindir.

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaslan:

Baklava kutusunda durduğu gibi durmuyor zıkkım. Bantlamak lazım.

yanıt15
yanıt26
Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

197 şüpheli şahıs 37 tutuklama haaa vay beee

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı

Galatasaray'a imza attı! O sözleriyle Sarı-kırmızılıları çıldırttı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Tüm dünya ayağa kalkmalı! Kuyruktaki insanlara kurşun yağdırdılar
Suriye'ye 4 koldan kuşatma! Aynı anda saldırıya geçtiler

Sınır komşumuza 4 koldan kuşatma! Aynı anda saldırıya geçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.