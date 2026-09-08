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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kazakistan’da temaslarda bulunacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kazakistan’da ziyaretlerde bulunacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kazakistan'da ziyaretlerde bulunacak. Görüşmelerde Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında suçluların iadesi, organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele başlıklar ele alınacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kazakistan'da temaslarda bulunacak. Bakan Çiftçi'nin Kazakistan programında, başta suçluların iadesi olmak üzere organize suç örgütleri, terör örgütleri, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konuları ön plana çıkacak. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında geliştirilen iş birliğinin güvenlik alanında da daha ileri bir noktaya taşınmasının hedeflendiği temaslarda Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında ortak mücadele başlıkları ele alınacak. Türkiye'nin güvenlik alanındaki talep ve beklentileri Türk devletleriyle paylaşılırken, diğer ülkelerin Türkiye'den beklenti ve talepleri de değerlendirilecek. Dini istismar eden DAEŞ terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ortak iş birliği değerlendirilecek.

Kazakistan'la ikili görüşme

Bakan Çiftçi, Kazakistan ziyareti çerçevesinde Kazakistan tarafıyla ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin yanı sıra suçluların iadesi, sınır aşan organize suç yapılanmaları, terör örgütleriyle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek. Dini istismar eden DAEŞ terör örgütü ile mücadele çerçevesinde iş birliği ve FETÖ ile mücadele ortak iş birliği değerlendirilecek. Türkiye ile Kazakistan arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ele alınacağı görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanındaki karşılıklı talep ve beklentileri de masaya yatırılacak.

Türk devletleriyle ortak güvenlik gündemi

Bakan Çiftçi, Kazakistan temasları çerçevesinde Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ve sınır aşan suçlara karşı ortak mücadele kapasitesinin artırılması üzerinde durulacak. Beş ülkenin gündeminde suçluların iadesinden organize suç örgütleriyle mücadeleye, terör örgütlerinden düzensiz göçe ve uyuşturucu kaçakçılığına kadar geniş bir güvenlik başlığı yer alacak. Türkiye'nin bu alanlardaki talep ve beklentileri muhataplarına aktarılırken, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın görüş ve talepleri de dinlenecek.

Türk dünyasında güvenlik iş birliği güçlenecek

Türkiye, Türk Devletleriyle sahip olduğu güçlü bağları güvenlik alanında da daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Kazakistan temaslarıyla birlikte organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve suçluların ülkeler arasında hareket alanının daraltılması hedefleniyor. Bakan Çiftçi'nin temaslarında, Türk Devletlerinin karşılıklı talep ve beklentilerinin doğrudan paylaşılmasıyla güvenlik alanındaki iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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