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3 ilde operasyon! Suç örgütü çökertildi, 2 elebaşı dahil 11 kişi yakalandı

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Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonlarında, elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildi. Elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı, şahısların suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşlarında aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı: Karabük merkezli suç örgütü çökertildi

ÖRGÜT KURMA, YAĞMA, UYUŞTURUCU TİCARETİ, TEHDİT...

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Sezgin Yüksel Operasyon Karabük Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Vatandaşın biri:

Artık her hafta üçer beşer tane Çete baskını haberi ile uyanıyoruz. Bu çeteler ne zaman palazlandı? Kimler göz yumdu? Ne menfaatleri vardı? Eski yetkililer ne zaman yargılanacak bunla alakalı?

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VEFA:

Bizim hakimlerimiz vicdan ve merhamet timsalidir. Kıyamaz bu yavrucaklara. Yakında bunları da Türkiye'den bir yere gitmeyin, sizin kaybınızı kaldıramaz bu ülke diyerek adli kontrol şartı ile salıverirler. Yaşasın adalet!...

28
0
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Emre Şencan:

Niye boşuna emniyet güçlerimizi uğraştırıp canlarını tehlikeye atıyorsunuz ki. 1 hafta sonra salacaklar zaten. Adana 44 kişi 4 cinayet organize suc örgütünü daha 3 gün önce saldılar

7
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Kagan Kutlu:

Yarın adlı kontrol şartiyla serbest.

6
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Abdülkadir Yolbilir:

Polisimiz yakalıyor mahkeme salıyor

2
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Cemal Koyun:

hemen her gün böyle haberler çıkıyor çeteler ülkesi olmuşuk sülükler ne zaman bu kadar çoğaldı süleymana sormak lazım

1
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Mahmut DEĞERLİ:

Ne kadar çok suç örgütü birikmiş chp veya gibi biri iktidarda iken , hiç fark etmemişler mi ? Ben ce hemen ışık açıp ışık kapatalım

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