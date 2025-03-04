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Polis Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli, 16 yıl sonra yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da polis Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan C.R'nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla saklandığı evde yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da Nihat Karakoca'nın şehit eden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

16 YIL SONRA YAKALANDI

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı."

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma Dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor" dedi.

Polis Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli, 16 yıl sonra yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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