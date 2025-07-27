Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış

Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
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Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
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Orman yangınlarına ilişkin devam eden soruşturmalar ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Yerlikaya, orman yangınlarının çıkış nedenlerini de tek tek açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin devam eden soruşturmalar ile ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 3'Ü TUTUKLANDI"

"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

TARLA TEMİZLEMEK MAKSADIYLA ATEŞ YAKTILAR

Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

ESKİMİŞ YATAĞINI YAKMAYA ÇALIŞIRKEN ORMANI YAKTI

Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

"İŞLETMEDE TEMİZLİK MAKSADIYLA YAKILAN ATEŞ ORMANLIK ALANA SIÇRADI"

Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ALLAH HER TÜRLÜ AFETTEN ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN"

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Orman yangınlarına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı

Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

suçları sabit ise eğer tutuklama ne atın yangının içine yansınlar

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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

hiç bir şey bu şekilde düzeltilemez. ormanları halka vereceksin, halk evler yapsın ormanlarda ve korusun ormanları yangınlardan.

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hep şeriata karşı olanlar yüzünden şeriat olsaydı bunlar yanginin içine atılırdi kısas olmak üzere batı ülkede suç oranı artsın böylece ilerlemeyelim diye gevşek kanunları dayattı bize kendilerinde ise polis dur ihtarına uymayani bile öldürüyor

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Haber YorumlarıSelim K:

Peki ölen Etfal’e erlerinin hesabını kim ödeyecek ? Adamlar gömlekle yangın söndürmeye gidiyorlar ne yanmaz bir kıyafet nede telsizleri vardı bunun sorumlusu kim

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Hapisanede. ayagı kayaşin onlarır

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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

Tutuklamalar ile orman yangınlarının sonu gelebilir mi ki ? Bence en iyi çözüm.. ormanları halka bedavaya vermek. Halk ev yapsın ve ormanları yangınlardan korusun.

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