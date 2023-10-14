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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara cumhuriyet başsavcılığına gönderildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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