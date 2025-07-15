İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA