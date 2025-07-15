İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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