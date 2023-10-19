Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek ve 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

"ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları, adalete teslim etmeye kararlıyız.

1284 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle: