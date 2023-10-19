Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı
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74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek ve 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
"ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"
Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları, adalete teslim etmeye kararlıyız.
1284 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.
Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:
- İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Adana'da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Konya'da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.
- İzmir'de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Ankara'da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Mersin'de 52 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Osmaniye'de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Şanlıurfa'da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum."