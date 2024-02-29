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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2025 yılında tüm polislere yaka kamerası takılacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki tüm polislere 2025 yılı itibariyle yaka kamerası takılacağını duyurdu. Kameralar, yüz tanıma sistemiyle donatılacak ve polis memurlarının performanslarını ve vatandaşlarla olan etkileşimlerini değerlendirmek için kullanılacak.

Türk Polis Teşkilatı'nın kamuoyunda şeffaflığını artırmak ve vatandaş ile polis arasında yaşananların kayıt altına alınması için dikkat çeken bir karara imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında, 2025 yılında polis memurlarına, uzaktan takip edilebilecek şekilde yaka kamerası takılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2025 yılında tüm polislere yaka kamerası takılacak

İçişleri Bakanlığı, polisin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul'da trafik polislerinde uygulanan yaka kamera sisteminin Türkiye genelinde kullanımına başlanacak. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2025 yılında tüm polislere yaka kamerası takılacak

UYGULAMA 2025 YILINDA AKTİF HALE GETİRİLECEK

Yerlikaya, "2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek." açıklamasında bulundu.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistemle yaka kamerası sadece yaşananları kayıt altına almakla kalmayacak. Yüz tanıma sistemi sayesinde görüntüler merkezden izlenecek ve şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar değerlendirilebilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2025 yılında tüm polislere yaka kamerası takılacak

"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN? SÖZÜ KAYDEDİLECEK"

Bakan Yerlikaya, "Aynı şey vatandaş için de geçerli. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek." ifadelerini kullandı.

Yaka kamerası sayesinde pek çok asılsız iddia, iftira ortadan kaldırılarak akıllardaki soru işaretleri giderilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2025 yılında tüm polislere yaka kamerası takılacak

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Türkiye Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Haberler

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