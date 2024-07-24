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İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtarıp sahibine teslim etti, her anını kaydetti

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde otobüs durağında bulduğu çantayı sahibine teslim eden motosiklet sürücüsü, olayın her anını kaydetti. Çantada 400 bin lira bulunan vatandaş, sürücüye nasıl teşekkür edeceğini bilemedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otobüs durağında bir çanta bulup kurcalayan kişiden çantayı kurtaran ve sahibine ulaştıran motosiklet sürücüsü, sahibinin evine kadar emaneti teslim etti ve her anı kaydetti. 400 bin lira bulunan çantasını teslim alan vatandaş ise nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mithatpaşa Caddesi İzmir Narlıdere İstihkam Birliği önünde meydana geldi. Motosikletiyle gezerek videolar çeken ve 'MotoKeyf' adlı sosyal medya hesabında paylaşan Caner isimli kullanıcı, caddede seyir halindeyken yolun karşısına geçen bir kişinin kendisine hareket çekmesi üzerine peşinden gitti. Daha sonra otobüs durağına yönelen kişinin burada bir çanta bulup kurcalaması üzerine motosikletinden inen sürücü, bulduğu çantayı kurcalayan şüpheli ile diyaloğa girdi. Çantanın kendisine ait olduğunu iddia eden şüpheli ise kısa süre sonra çantayı sürücünün üzerine atıp koşarak uzaklaştı.

Çantayı kontrol etti, balya balya para buldu

Şüphelinin uzaklaşması üzerine çantayı kontrol eden motosiklet sürücüsü, önce kişisel eşyalar daha sonra da siyah bir poşet içerisinde yüklü miktarda para olduğunu fark etti. Çantada bulunan bir kartvizitle, cüzdandaki kimlikte yer alan soy isimlerin aynı olduğunu fark eden sürücü, kartvizitteki numarayı aradı ve çanta sahibinin kuzeni olduğunu öğrendi. Daha sonra kartvizitteki kişiden çanta sahibinin numarasını öğrenen sürücü, cep telefonuyla iletişime geçti.

Çantayı teslim etti, sahibi nasıl teşekkür edeceğini bilemedi

Telefonla iletişime geçtiği kişiden emin olmak için çantada neler olduğunu soran sürücü, çantanın sahibi olan ve öğretmen olduğu öğrenilen Tufan adlı kişinin Menderes'te oturduğunu öğrendi. Motosikletine atlayan sürücü, Menderes ilçesine doğru yola koyuldu ve çantayı sahibine teslim etti.

Bir balya para hediyesini reddetti

İçinde 400 bin lira olduğunu belirttiği çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaş, emaneti ayağına kadar getiren motosiklet sürücüsüne nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı. Poşetin içerisinden bir balya para hediyesini kabul etmeyen sürücü, 'ben para için yapmadım' diyerek mağdur öğretmenin çay ve yemek teklifine evet dedi.

"Kendi parama kavuşmuş kadar rahatladım"

Yaşadığı olayın her anını kayıt altına alan ve sosyal medya hesabında paylaşan sürücü, yaşanan olayın ardından "Kendi parama kavuşmuş kadar sevindim ve rahatladım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Narlıdere İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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