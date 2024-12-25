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İbradı'da Altınbeşik Mağarası Taşarak Üzümdere Irmağı Suya Kavuştu

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Antalya'nın İbradı ilçesinde etkili sağanak yağışlar, dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına ve Temmuz ayında kuruyan Üzümdere Irmağı'nın yeniden suya kavuşmasına neden oldu. Su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte büyük şelaleler oluştu.

Dünyaca ünlü Altınbeşik mağarası taştı, kuruyan Üzümdere ırmağı suya kavuştu

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağış İbradı ilçesinde bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ve Avrupa'nın i en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına neden oldu. Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında bulunan ve temmuz ayında kuruyan Üzümdere ırmağı ise suya kavuştu.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan sağanak yağmurların ardından yer altı sularının yükselmesi ile birlikte dünyaca ünlü mağaranın su seviyesi yükselirken, suyun rengi de kahverengiye döndü. Kuraklık sebebiyle kuruyan Üzümdere Irmağı'nın yeniden suya kavuşmasıyla oluşan şelaleler ise görsel şölenler oluşturdu.

"Yazın su seviyesi 2-3 metreye kadar düşmüştü

Akseki ve İbradı ilçelerinde geçtiğimiz günlerden itibaren etkili olan ve aralıklarla yağan yağmur ile birlikte yaz ayında su seviyesi düşen dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nda su patlaması meydana geldi. Kuraklık nedeniyle su seviyesi yaklaşık 3-4 metre düşen yağışlar ile birlikte mağarada su seviyesi yaklaşık 5-6 metre civarında yükseldi. Mağaranın suyunun yükselmesi ile birlikte büyük şelaleler oluştu. Mağaranın ağzından akan sular ise Manavgat Çayı'nın da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışlar nedeni ile de Altınbeşik Mağarası normele dönünceye kadar ziyaretçilere kapatıldı.

"Temmuz ayında kuruyan Üzümdere Irmağı suya kavuştu

Antalya'nın Akseki ile İbradı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Temmuz ayında tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu. Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Akseki ve İbradı ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesinde artış yaşandı. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın temmuz ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yer yer yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.

İbradı'da Altınbeşik Mağarası Taşarak Üzümdere Irmağı Suya Kavuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - 3.Sayfa
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