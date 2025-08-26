İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi Murat Kapki ve avukatı Mücahit Birinci'nin cezaevindeki görüşmeleri hakkında, Birinci'nin ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş adamı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin Birinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa