İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında mahkeme 24 kişinin, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 44 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

24 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

44 kişiden 20'si tutuklanması talebiyle; 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 24 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.