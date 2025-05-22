İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 13 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de yapılan usulsüz ihalelere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

İBB'YE 3. DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz ihaleler düzenlendiği ve rüşvet elde edildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden 'rüşvet' alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'den iş alan firmalara yaptırdığı belirlendi. Şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 20 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta, ifade verme işlemlerinin başlaması bekleniyor. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 16'sı ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanması kararı verildi. Tutuklananlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıcetins1971:

devran illa Birgün döner… bakalım nereler kaçacaklar

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Belediyelerde yolsuzluk olduğuna canı gönülden inanıyorum. Ancak bu durum diğer belediyelerin temiz oldukları anlamına gelmiyor. Adalet herkes için olmalı. O zaman tüm belediyelerin şeffaf bir şekilde denetlenmesi gerekiyor.

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Alin Alin herkesi Alin ama sakın akpli belediyelere ellemeyin Allah için onlar temiz

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Denilecek çok şey var da susmak en iyisi

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Imamoglu aleyhine dişe dokunur ifade alinamadi galiba bu dalgalar olur tıpkı ergenekon balyoz kumpaslari gibi o zamanda bircok deliller bin yillari aşan cezalar isteniyordu sonuç feto yqpmis suc yok ise bir feto nasil yqpiyor bunlari demekki suc olmasada temiz insanalar tutuklanabiliyormuş o dedi bu dedi sozleriyle şaka gibi yahu akp yandaşı malum cevrlerin dedikodulari buralara geldi sebeb tarikatlar beslenemiyor ibb demek tarikat beslemesi demekti

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