Para sayma görüntülerindeki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

"RESMİYETTE BÖYLE BİR ŞİRKET VARDIR AMA FİİLİYATTA YOKTUR"

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin parayı sayma görüntülerinin çekildiği iddia edilen ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın, tanık olarak alınan ifadesine ulaşıldı. Taşkapan, savcılıkta "Şu an gündemde olan yolsuzluk operasyonu ile ilgili bildiklerinizi anlatınız" sorusu üzerine, şunları kaydetti; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan ve bir kısım diğer ihaleler, Özgür Karabat isimli şahsın yönlendirmesiyle ve kardeşi Devrim Karabat'ın organizesi ile Fikret Şimşek isimli şahsın kardeşleri olan Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek isimli şahısların Şimşek Oto isimli şirketleri uhdesinde bırakılmaktadır. Resmiyette böyle bir şirket vardır ancak fiiliyatta yoktur. Büyükşehir belediyesinden alınan ihalelerden kazanılan miktarlar bu Şimşek Oto isimli şirkete aktarılarak aklanmaktadır."

"PARALARIN BİR KISMINI 250 PAYLI KOOPERATİFE AKTARDILAR"

Taşkapan, ihalelerden elde edilen paralarla Silivri Çatalca'dan arsa alındığını belirtti. Tanık, ifadesinin devamında şunları anlattı; "Ayrıca 60 parselli tanesi 40 bin dolar olan Silivri Çatalca bölgesinde yer alan ayrı bir kooperatif kurarak ihale paralarının bir kısmını buraya aktardılar. Paraların bir kısmını da SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi adlı tanesi 110 bin dolar değerinde olan toplam 250 paylı kooperatife aktardılar. Bir kısmını da 200 dönüm olan 200 milyon lira bedelle Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifine aktardılar.

"HESAPLARDAKİ PARALAR İHALELERDEN GELEN PARALARDIR"

Şu an edindiğim bilgiye göre bu bahsettiğim ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatiflerin bilgileri şu şekildedir. Birincisi SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu'da yer alan 234 bin 400 metrekarelik, ikincisi ise 434 dönümlük Silivri Balaban'da bulunan SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifidir. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şahısların 2023 yılından sonra edindikleri daireler ve hesaplarındaki paralar ihalelerden gelen paralardır, şu anda bildiklerim bunlardan ibarettir."