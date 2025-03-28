Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

Para sayma görüntülerindeki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı

Para sayma görüntülerindeki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında "tanık" olarak ifade veren avukat Gökhan Taşkapan, İBB'nin yaptığı belediye otobüslerinin bakım ihalelerinden alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Şimşek Oto isimli fiiliyatta var olmayan şirkete aktarılarak aklandığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

"RESMİYETTE BÖYLE BİR ŞİRKET VARDIR AMA FİİLİYATTA YOKTUR"

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin parayı sayma görüntülerinin çekildiği iddia edilen ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın, tanık olarak alınan ifadesine ulaşıldı. Taşkapan, savcılıkta "Şu an gündemde olan yolsuzluk operasyonu ile ilgili bildiklerinizi anlatınız" sorusu üzerine, şunları kaydetti; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan ve bir kısım diğer ihaleler, Özgür Karabat isimli şahsın yönlendirmesiyle ve kardeşi Devrim Karabat'ın organizesi ile Fikret Şimşek isimli şahsın kardeşleri olan Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek isimli şahısların Şimşek Oto isimli şirketleri uhdesinde bırakılmaktadır. Resmiyette böyle bir şirket vardır ancak fiiliyatta yoktur. Büyükşehir belediyesinden alınan ihalelerden kazanılan miktarlar bu Şimşek Oto isimli şirkete aktarılarak aklanmaktadır."

"PARALARIN BİR KISMINI 250 PAYLI KOOPERATİFE AKTARDILAR"

Taşkapan, ihalelerden elde edilen paralarla Silivri Çatalca'dan arsa alındığını belirtti. Tanık, ifadesinin devamında şunları anlattı; "Ayrıca 60 parselli tanesi 40 bin dolar olan Silivri Çatalca bölgesinde yer alan ayrı bir kooperatif kurarak ihale paralarının bir kısmını buraya aktardılar. Paraların bir kısmını da SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi adlı tanesi 110 bin dolar değerinde olan toplam 250 paylı kooperatife aktardılar. Bir kısmını da 200 dönüm olan 200 milyon lira bedelle Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifine aktardılar.

"HESAPLARDAKİ PARALAR İHALELERDEN GELEN PARALARDIR"

Şu an edindiğim bilgiye göre bu bahsettiğim ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatiflerin bilgileri şu şekildedir. Birincisi SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu'da yer alan 234 bin 400 metrekarelik, ikincisi ise 434 dönümlük Silivri Balaban'da bulunan SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifidir. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şahısların 2023 yılından sonra edindikleri daireler ve hesaplarındaki paralar ihalelerden gelen paralardır, şu anda bildiklerim bunlardan ibarettir."

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title