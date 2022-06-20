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İBB, Emirgan'da 54 ağacı kesmişti, ağaçlardan geriye bu manzara kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İBB, Emirgan'da 54 ağacı kesmişti, ağaçlardan geriye bu manzara kaldı

İBB Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emirgan Korusu'nda 54 ağacı izin olarak kesmişti.

İBB Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emirgan Korusu'nda 54 ağacı izin olarak kesmişti. Kesilen ağaçlardan geriye kalan manzara böyle görüntülendi.

İstanbul'un en güzel parklarından Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan ağaçlar, İBB tarafından izin olarak kesilmişti. Bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıkan olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçmişti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda 54 ağacın izinsiz kesildiğinin tespiti üzerine İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası uygulamıştı.

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Ağaçlardan geriye kalanlar böyle görüntülendi

İBB'nin ağaç kesiminin ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ağaçlardan kalan kısımlar yer alıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

istanbul büyükşehir belediyesi Emirgan Korusu Bahçe 3. Sayfa Haberler

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