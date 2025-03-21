İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan, belediyeye ait dijital uygulamalar aracılığıyla kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

"ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI"

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada iddiaların "asılsız ve gerçek dışı" olduğunu belirterek, bu içerikler hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

"DAHA ÖNCE İBB MECLİSİ'NDE DE GÜNDEME GELDİ"

Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların daha önce İBB Meclisi'nde gündeme geldiği ve gerekli bilgilendirmenin şeffaf biçimde yapıldığı anımsatıldı. Belediye, tüm dijital uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun şekilde hizmet verdiğini vurguladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Açıklamada, "Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir" denilerek, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan manipülatif içeriklere karşı ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.