Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir baba, darp edildikten sonra 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan Mahmut Vurulmaz (38), kendilerini takip eden husumetlilerinin aracıyla çarpıştı. Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Darp edilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı. Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz'ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının Vurulmaz'ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Artan cinayet ve asayişsizliklerin tek sebebi Tayyp

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Vurulmaz da vurulmuş durumda. Herkes kendi adaletini kendisi sağlıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
