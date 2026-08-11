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Konya'da bıçaklı dehşet: Husumetli şahıs sokak ortasında öldürdü, o anlar kamerada

Konya'da bıçaklı dehşet: Husumetli şahıs sokak ortasında öldürdü, o anlar kamerada
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Konya Meram'da aralarında husumet bulunan Emin B., tartıştığı Tugay Sarı'yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hastanede hayatını kaybeden Sarı'nın ölüm anı kameraya yansırken, zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 42 ADN 749 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Emin B. daha önceden aralarında husumet bulunan 42 SJ 398 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Tugay Sarı'yı fark etti. Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı ile tartışmaya başladı. Emin B., üzerine yanında bulunan bıçakla Sarı'yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tugay Sarı, ambulansla Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Zanlının Sarı'yı bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladığı ardından yaralıya vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

Öte yandan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı otomobil ile kaçan Emin B. polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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