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Husumetlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde husumetlisini tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Nuri Gültekin köyünde toprağa verildi.

Husumetlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde husumetlisini tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Çavuşlar köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yalçın Yıldırım aralarında husumet bulunan Nuri Gültekin'i hayvanlarını beslemek için ahıra gittiği sırada tüfekle vurdu. Kurşunların göğsüne isabet ettiği Gültekin kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden Nuri Gültekin de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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