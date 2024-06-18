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Husumetlilerinin evini böyle bastılar

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Afyonkarahisar'da kız meselesi yüzünden husumetli olan bir kişi, evine giren diğer kişi tarafından bıçaklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Husumetlilerinin evini böyle bastılarHusumetlilerinin evini basıp bıçaklayarak kaçtılarBir kişi gözcülük yaptı, diğeri husumetlisini evinin içinde bıçakladı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2 şahıs aralarında kız meselesinden dolayı husumet bulunan 22 yaşındaki gencin evini basıp yatak odasında ağır yaraladı. Olayda şahısların birisinin gözcülük yapıp evin bahçe kapısını tutması diğerinin ise eve girerek şahsı bıçaklaması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Arefe günü yaşanan olayda Ş.T. ve M.A.L. isimli şahıslar aralarında kız meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen R.Y. isimli şahsın evine gitti. Gece geç saatlerde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda koşarak eve girdikleri gözlenen şahıslardan M.A.L., evin bahçe kapısını tutarak gözcülük yapıyor. Ş.T., ise elinde bıçak ile koşarak girdiği evin içerisinde R.Y.'yi bıçaklayıp ardından dışarı çıkarak koşarak geldikleri evden yine koşarak geri kaçıyorlar. Şahısların arkalarından ise evde bulunan kız çocuklarının çıktığı ve bağırarak yardım istedikleri gözlendi.Evinin yatak odasında bıçaklanan R.Y.'nin aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Olayı gerçekleştiren şahıslar tutuklandıOlaydan hemen sonra ihbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olaydan sonra kaçan şahısları belde içerisinde yaptıkları takip sonrası olayda kullandıkları bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, R.Y.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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