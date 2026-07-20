Husilerden Suudi Arabistan'a deniz ablukası kararı

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlattıklarını ilan ederek, bu adımın "ablukaya karşı abluka" ilkesi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan ile Husiler arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Husiler, Yemen'e uygulanan ablukanın karşılığı olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulamaya başladıklarını açıkladı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, bu adımın "ablukaya karşı abluka" ilkesi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Suudi Arabistan'ın atacağı her türlü tırmanma adımına Husilerin de aynı şekilde karşılık vereceğini ifade eden Saree, iki taraf arasında 4 yıldır yürürlükte olan ateşkesin geçen hafta bozulduğunu vurguladı.

Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanına yönelik ablukanın sürmesinin "kabul edilemez olduğunu ve buna tahammül edilmeyeceğini" belirten sözcü, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm seçeneklere karşı tam hazırlık içinde olduğunu ve pervasız Suudi düşmanının işleyeceği her türlü düşüncesiz adıma karşı hazır olduğunu vurgulamaktadır" dedi. Yahya Saree, ülke halkına da genel seferberliği sürdürme, silahlanma çağrısına destek verme, tüm senaryolara karşı hazırlıklı olma ve cepheleri savaşçılarla destekleme çağrısında bulundu.

Yemen Savunma Bakanlığı, 13 Temmuz'da İran'a ait bir uçağın inişini engellemek amacıyla başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'nın pistinin hedef alındığını açıklamıştı. İran destekli Husiler ise saldırılardan Riyad yönetimini sorumlu tutmuş ve Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenlemişti. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı