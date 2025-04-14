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Husiler, ABD'ye Ait Bir İHA Daha Düşürdüklerini Açıkladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü, ABD'ye yönelik askeri operasyonların Gazze üzerindeki kuşatma sona erene dek süreceğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını daha düşürdüklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, ABD'ye yönelik askeri operasyonlarının Gazze üzerindeki kuşatma sona erene dek süreceğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA, kuzeybatı Yemen'deki Hacca bölgesi hava sahasında düşmanca görevler yürüttüğü sırada düşürüldü" ifadelerini kullandı. Son ABD İHA'sının yerel olarak üretilen ve yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü kaydeden Sare, bunun Kasım 2023'ten beri Husiler tarafından düşürülen 19'uncu ABD İHA'sı olduğunu kaydetti. Devam eden ABD saldırılarının Husilerin askeri kabiliyetlerini engellemediğini vurgulayan Sare, ABD'ye yönelik askeri operasyonlarının Gazze üzerindeki kuşatma sona erene dek süreceğini ifade etti.

Bölgede gerilim yükselmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bölgede gerilim yükselirken, Husiler ise misilleme olarak ABD gemilerini ve İHA'larını hedef aldıklarını duyurmuştu. - SANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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