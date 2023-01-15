Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıktı 3. Sayfa Haberleri Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıktı Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıktı TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Erek Caddesi kavşağında meydana geldi. İsmet Y. idaresindeki Ford Transit marka 60 BM 585 kamyonet, Ersin S. idaresindeki 05 ES 288 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Yardım ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansa Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tokat Erbaa 3. Sayfa Yerel Haberler

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