Suriye'de camideki patlamada can kaybı 5'e, yaralı sayısı 21'e yükseldi

Güncelleme:
Suriye'nin Humus şehrinde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 21'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'nin Humus şehrindeki camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.

Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 5'e, yaralı sayısının 21'e yükseldiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HUMUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

