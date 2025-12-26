Suriye'de camideki patlamada can kaybı 5'e, yaralı sayısı 21'e yükseldi

Suriye'nin Humus şehrindeki camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.

Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 5'e, yaralı sayısının 21'e yükseldiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HUMUS