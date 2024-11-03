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Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulundu

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 23 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Mahmut Hakan Uzan babası tarafından kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 23 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi babası tarafından kayısı bahçesinde ölü bulundu. Olay, 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören ve bir süre önce de ailesini ziyarete gelen 23 yaşındaki Mahmut Hakan Uzan'dan öğle saatlerinden beri haber alamayarak ulaşmaya çalışan baba N.U. ikametine yaklaşık 200 metre ileride bulunan kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı.

Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulundu

Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulundu

OLAY YERİNDE BİR ADET TABANCA BULUNDU

N.U. bu esnada oğlu Mahmut Hakan Uzan'ı ağacının altında başında silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, Mahmut Hakan Uzan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Belki de babası öldürdü. Ben artık kimseye güvenmiyorum. Herkes her şeyi yapabilir.

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