Hudut Kartalları, Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan FETÖ üyesini yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu toplamda 2 kişinin Hudut Kartallar tarafından yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da kesintisiz olarak sürdüğüne dikkati çekilerek, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA